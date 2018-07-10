Человек, который строит мир. Где выучиться на инженера?

Инженеры были востребованы во все времена. Представители этой профессии создают новые устройства, всячески повышают комфортность и безопасность нашей жизни. Специальность инженера очень ценится и сейчас.

Что такое профессия инженера?

Инженер — это профессионал, который создает, модифицирует технические устройства и комплексы, обеспечивает и анализирует их работу, проектирует новые здания или реконструирует существующие. Инженеры — большой пул специалистов, задействованных в самых разных сферах деятельности: от создания детских игрушек до проектирования крупных производственных систем и строительных объектов. Они являются профессионалами в сфере стандартизации и соблюдения норм, обеспечения безопасности и охраны окружающей среды.

Где выучиться на инженера в Нижнем Новгороде?

В Нижнем Новгороде есть несколько вузов, в которых можно получить инженерную специальность: ННГУ им. Лобачевского, Высшая школа экономики , СамГУПС и другие. Широкий выбор образовательных программ предлагают будущим инженерам в двух нижегородских вузах: ННГАСУ и НГТУ им. Алексеева.

В НГТУ им. Алексеева готовят по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры будущих кораблестроителей, автомобиле-, машиностроителей, специалистов в сфере строительства, мехатроники и робототехники и других отраслей. Обучение ведётся в очной, заочной и очно-заочной формах.

Так, в Институте промышленных технологий и машиностроения ведется подготовка по целому ряду специальностей: «Проектирование технологических машин и комплексов», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Автоматизация технологических процессов и производств» и других. Чтобы поступить на направление бакалавриата «Автоматизация технологических процессов и производств» («дневное» отделение), абитуриенту необходимо набрать, как минимум, 181 проходной балл ЕГЭ (данные 2017 года). Стоимость обучения в очной форме составляет 108, 3 тысячи рублей в год.

В ННГАСУ также действует двухуровневая система высшего образования (бакалавриат плюс магистратура), но еще ведётся подготовка по очень востребованной программе специалитета «Строительство уникальных зданий и сооружений». В вузе проходят обучение будущие специалисты в сфере строительства, инженерных систем, стандартизации и метрологии, геодезии и кадастра, экологии и природопользования, техносферной безопасности. Так, по направлению «Строительство» готовят специалистов по шести профилям, включая промышленное и гражданское строительство, теплогазоснабжение, вентиляцию, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов, строительство инженерных, гидротехнических и природоохранных сооружений, производство строительных материалов, изделий и конструкций.

Чтобы поступить в ННГАСУ на направление подготовки бакалавриата «Строительство» и учиться по очной форме 4 года, нужно сдать ЕГЭ по математике, физике и русскому языку и либо поступить на бюджетное место (их 256!), либо учиться платно: за 128 000 рублей в год. На очной форме Проходной балл на бюджет в 2017 году составил 178.

Где работать инженеру в Нижнем Новгороде?

В Нижнем Новгороде спрос на представителей инженерных специальностей довольно высок. Инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры ПТО, инженеры-сметчики — желанные сотрудники в строительных, транспортных, производственных компаниях.

Сервисному инженеру предлагают работу в международной логистической компании. Он будет обслуживать и ремонтировать технику, настраивать и диагностировать оборудование. В многопрофильном холдинге, который реализует проекты в авиационной сфере, требуется инженер-авиатехник, который будет обеспечивать техническое обслуживание вертолётов. Электросетевая компания ищет инженера-проектировщика систем электроснабжения, который, в частности, будет проектировать новые и реконструировать существующие линии электропередачи.

Мне всегда нравилось работать с железками, что-то проектировать, конструировать, изучать механизмы. И еще я очень любил и люблю математику, — рассказывает ассистент кафедры «Автоматизация машиностроения» НГТУ Алексей Туманов . — У меня был выбор: поступить в НГТУ на прикладную математику или на автоматизацию. В итоге выбрал второе: математика — замечательная наука, но я люблю видеть результат своей работы в чем-то материальном, железном.

Нам преподавали люди, которые работали в машиностроении. Они давали нам такие знания, которых не даст ни один учебник: свой богатейший опыт. Из нас делали инженеров, способных работать практически в любом направлении. Сейчас выпускники моего вуза легко устраиваются и конструкторами, и технологами, и специалистами по автоматизации и управлению — и везде способны обеспечить качество работы.

Я работаю там же, где учился, плюс тренирую школьные команды по робототехнике. Я очень люблю то, чем занимаюсь. Во-первых, потому что вижу результат своей работы «в железе». Это роботы, программы, стенды и так далее. Во-вторых, я вижу результат в людях: как меняются ребята, как загораются глаза у студентов, как они влюбляются в машины и технику. Это бесценно.

Стоит также отметить, что выпускники вузов нередко продолжают работу в своей alma mater, являясь постоянными преподавателями либо совмещая образовательную и коммерческую (собственный бизнес) деятельность. В НГТУ им. Алексеева есть собственные учебные центры и лаборатории. Вуз сотрудничает с одним из крупнейших автомобильных заводов страны — ГАЗ.

Сколько зарабатывает инженер?

Уровень заработка инженеров в Нижнем Новгороде, очевидно, варьируется в зависимости от опыта, специализации, сферы деятельности и компании, в которой он работает. К примеру, инженеру-сметчику предлагают от 30 тысяч рублей, инженеру ПТО — 35–70 тысяч рублей, инженеру-конструктору — от 40 тысяч рублей, инженеру-проектировщику —.