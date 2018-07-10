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Студенты МГТУ победили в Международном интеллектуальном конкурсе
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Студенты МГТУ победили в Международном интеллектуальном конкурсе 

АиФ Адыгея 4 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В конце мая в Москве подвели итоги ежегодного VII Международного интеллектуального конкурса студентов, аспирантов, докторантов «DISCOVERY SCIENCE: UNIVERSITY— 2018», организованного Издательским центром Русьальянс Сова и Международным центром проектов интеллектуального развития молодых ученых в рамках реализации федерального проекта «Наука и образование on-line».
Конкурс проводился в дистанционной форме по четырем ступеням карьеры: 0 — среднее профессиональное образование, I — бакалавриат, специалитет; II — магистратура; III— аспирантура, ординатура и IV ступень — докторантура, по 18 направлениям и предполагал индивидуальное или групповое участие.
В конкурсе приняли участие студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, ординаторы, докторанты 189 высших учебных заведений из России, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдовы, Польши, Приднестровской республики, Таджикистана и Узбекистана.
По итогам в рейтинге вузов — участников конкурса (ТОР — 10) среди 189 вузов Майкопский государственный технологический университет занял 9 место. От кафедры технологии производства сельскохозяйственной продукции МГТУ на конкурс было подано 6 студенческих работ.
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