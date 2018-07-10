Семинар «Школы тьюторов» прошел в одинцовском филиале МГИМО

В одинцовский филиал МГИМО приехали около 50 ребят. Все они учатся в подмосковных университетах, хотят стать первоклассными специалистами и работать в своем регионе.

Семинар для ребят сделали двухдневным — это знакомство друг с другом и тренерами в игровой форме, работа в команде, презентация своего проекта о развитии Подмосковья и овладение навыками управления.

Источник фото: телеканал «360»

Проект было решено запустить в Подмосковье после международного экономического форума, который прошел в Петербурге. Тогда губернатор области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Московская область стала четвертым регионом, где запустили проект. Он реализуется уже в семи регионах страны.

Ребята смогли пообщаться друг с другом, узнать специфику других районов и округов Подмосковья, задать вопросы тренерам и презентовать свой проект. Возможно, уже через несколько лет ребята станут министрами образования или управленцами.