Семинар «Школы тьюторов» прошел в одинцовском филиале МГИМО 

Первый семинар «Школы тьюторов» прошел в Подмосковье. Его организовали в рамках договора, подписанного на международном экономическом форуме в Петербурге. Тогда губернатор области Андрей Воробьев заключил соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Студенты из шести подмосковных университетов приехали в одинцовский филиал МГИМО, чтобы пройти тренинг и пообщаться с профессионалами своего дела.
В одинцовский филиал МГИМО приехали около 50 ребят. Все они учатся в подмосковных университетах, хотят стать первоклассными специалистами и работать в своем регионе.
Семинар для ребят сделали двухдневным — это знакомство друг с другом и тренерами в игровой форме, работа в команде, презентация своего проекта о развитии Подмосковья и овладение навыками управления.
Источник фото: телеканал «360»
Проект было решено запустить в Подмосковье после международного экономического форума, который прошел в Петербурге. Тогда губернатор области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Московская область стала четвертым регионом, где запустили проект. Он реализуется уже в семи регионах страны.
Ребята смогли пообщаться друг с другом, узнать специфику других районов и округов Подмосковья, задать вопросы тренерам и презентовать свой проект. Возможно, уже через несколько лет ребята станут министрами образования или управленцами.