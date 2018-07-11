ЕГЭ по ОБЖ предложили сделать в школах

По их мнению, результаты экзаменов по этому предмету стоит учитывать при поступлении в вузы на ряд специальностей. «Известия» пишут, что причина большинства пожаров в России — незнание правил, либо нежелание им следовать. Поэтому обучение мерам пожарной безопасности должно проходить на всех этапах жизни человека.

Авторы инициативы сетуют, что программа и содержание курса ОБЖ с 1 по 11 класс предполагает распределение материала таким образом, что основные и наиболее важные вопросы изучаются в младших классах. «Уже в средней школе эти темы затрагиваются в незначительной степени, а в старшей не изучаются вообще. В итоге основные знания ребенок получает со второго по пятый класс, когда он еще не в состоянии их в полной мере осознать», — говорят эксперты.

Нормативно закрепленные правила пожаробезопасного поведения отсутствуют в 50% учебников по ОБЖ. Наиболее приемлемый стиль изложения правил пожарной безопасности характерен для учебников младших классов. В учебниках для старших классов приводится безадресный хаотичный перечень правил. В рамках школьного курса ОБЖ не просматривается единого подхода к объему и качеству информации по пожарной безопасности.

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