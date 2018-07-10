Волгоградские выпускники Президентской программы получили дипломы

Волгоградской области 40 выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров получили дипломы.

Отметим, с начала реализации данной программы обучение прошли уже более 1700 волгоградцев. Оно помогло им освоить современные методы управления, повысить уровень владения иностранным языком, наладить контакты с коллегами в России и за рубежом, постажироваться в других странах.

Добавим, на реализацию программы частично выделяются средства из федерального и регионального бюджетов — доля господдержки составляет 66% расходов. Остальную часть средств на обучение тратят предприятия или специалисты.