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Волгоградские выпускники Президентской программы получили дипломы
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Волгоградские выпускники Президентской программы получили дипломы 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области 40 выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров получили дипломы.
Отметим, с начала реализации данной программы обучение прошли уже более 1700 волгоградцев. Оно помогло им освоить современные методы управления, повысить уровень владения иностранным языком, наладить контакты с коллегами в России и за рубежом, постажироваться в других странах.
Добавим, на реализацию программы частично выделяются средства из федерального и регионального бюджетов — доля господдержки составляет 66% расходов. Остальную часть средств на обучение тратят предприятия или специалисты.
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