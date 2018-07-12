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«Деловые линии» расширят сотрудничество с уральскими производителями
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«Деловые линии» расширят сотрудничество с уральскими производителями 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Пресс-служба "Деловых линий"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших логистических операторов страны — "Деловые линии" — намерен расширить сотрудничество с уральскими производителями в части перевозок и хранения продукции. Это подразумевают пять соглашений, подписанных в среду на полях выставки ИННОПРОМ-2018.
В частности, документы подразумевают 15-процентное увеличение грузооборота с компанией "Сима-ленд", являющейся лидером на рынке оптовых продаж сувениров, игрушек и подарков. Также на 40% увеличится и грузооборот "Деловых линий" с компанией "УГМК-ОЦМ" — одним из ведущих предприятий металлургии. Кроме того, логистический оператор возьмет на себя 90% грузоперевозок компании "НПЦ Металлург", занимающейся нефтегазовым оборудованием, техническими решениями и конструкторской документации для отрасли.
"Еще одним партнером стало ООО "Тепловые сети", поставляющее вентиляционные системы и климатическое оборудование — здесь мы возьмем на себя почти весь объем грузов и ответственное хранение порядка 2 тыс. кубометров продукции", — пояснил ТАСС представитель логистического оператора.
Помимо этого, в рамках ИННОПРОМ-2018 подписано соглашение с компанией "Макстори" — одним из ведущих производителей продуктов питания. Для нее "Деловые линии" займутся так называемыми "кросс-докинговыми операциями", то есть забором товаров со склада заказчика, обработкой и формированием заказов для последующей доставки крупнейшим ритейлерам. При этом под потребности заказчика ежемесячно будет предоставляться до сотни большегрузных машин.
Директор по взаимодействию с отраслевыми организациями группы компаний "Деловые линии" Александр Лашкевич отметил в беседе с журналистами, что каждому клиенту оператор предлагает не просто услугу перевозки или хранения продукции, но и возможности для оптимизации бизнес-процессов на основе собственной аналитики. Он напомнил, что на данный момент у оператора имеется 29 складов на территории Уральского федерального округа, причем девять из них открылись за последний год.
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