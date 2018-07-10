Башкирские ВУЗы победили на всероссийском конкурсе молодежных проектов 

Башкирские ВУЗы вошли в список победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов4 июля в Федеральном агентстве по делам молодежи состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и среди физических лиц в рамках четырех окружных образовательных форумов. На участие в Конкурсе среди образовательных организаций высшего образования подано 2523 заявок от 380 вузов страны. Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по 3 федеральных эксперта. Экспертиза проходила в режиме онлайн и была организована на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России» Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования оценивали 161 эксперт. «Конкурс впервые проводится в таком формате, раньше поддержка для вузов проводилась только по линии Министерства образования и науки РФ. Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов смогли принять участия все бюджетные образовательные учреждения высшего образования. Это важный для нас этап, в котором мы получили много заявок», — отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев. В конкурсе смогли принять участие вузы Российской Федерации, которые предоставляют проекты по следующим номинациям: «Поддержка студенческого самоуправления», «Поддержка молодежных студенческих инициатив», «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации», «Наука и инновации», «Волонтерство и социальное проектирование», «Студенческий спорт, туризм; культура, искусство и творчество», «Профессиональные компетенции и предпринимательство», «Студенческие СМИ», «Международное сотрудничество», «Студенческие отряды», «Педагогические отряды». В список победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году вошли 6 ВУЗов нашей Республики1. Башкирский государственный аграрный университет — сумма 3 500 000 рублей.2. Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы — сумма 4 050 000 рублей.3. Башкирский государственный университет — сумма 4 400 000 рублей.4. Уфимский государственный авиационный технический университет — сумма 7 500 000 рублей.5. Уфимский государственный нефтяной технический университет — сумма 5 050 000 рублей.6. Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия –сумма 4 800 000 рублей. В список победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в рамках 4 окружных образовательных форумов в 2018 году попал также представитель Башкортостана Александр Юдин со своим проектом «Лица Победы». Он выиграл грант на 300 000 рублей.