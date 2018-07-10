Региональные центры для хоккейной подготовки детей создадут в Новосибирской области

"Есть предложение создать несколько региональных центров на базе существующих спортивных школ, и приглашать туда наиболее перспективных и талантливых ребят [занимающихся хоккеем]. Это решение практически принято, вопросы есть по организационной форме, финансированию, но этим стоит заниматься", — сказал Травников.

Он добавил, что в области есть 23 школы, где учат хоккею, но они не объединены в систему. «На территории региона есть 23 спортивные школы по этому виду спорта разного формата, к сожалению, они не объединены в единую систему, выстроены в пирамиду, вертикаль, и нет того самого лифта, который бы выталкивал перспективных ребят на каждую ступень пирамиды. В частности, отсутствует первая ступень, которая помогает выявлять талантливых хоккеистов в мупиципальных спортивных школах», — отметил врио губернатора.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в 2023 году.