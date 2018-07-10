В Омске продолжается приём учеников в ракетно-космический класс

В 2015 году в школе №118 открыли ракетно-космический класс для учеников 10-11 классов, сообщает пресс-служба облправительства. Согласно учебному плану, в ракетно-космическом классе положено больше часов математики, физики, информатики. Также ученики занимаются робототехникой.

Часть уроков проводят педагоги из ОмГТУ. Между школой, ОмГТУ и предприятием «Полёт» заключен договор, благодаря которому ученики могут получить целевые направления, окончить технический университет и пойти работать на предприятие.

Добавим, что до конца 2021 года ПО «Полёт» перенесёт производство ракеты-носителя «Ангара». Для дальнейшей работы потребуются молодые специалисты, которые обучены технологиям ракетно-космической промышленности.