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В Омске продолжается приём учеников в ракетно-космический класс
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В Омске продолжается приём учеников в ракетно-космический класс 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В 2015 году в школе №118 открыли ракетно-космический класс для учеников 10-11 классов, сообщает пресс-служба облправительства. Согласно учебному плану, в ракетно-космическом классе положено больше часов математики, физики, информатики. Также ученики занимаются робототехникой.
Часть уроков проводят педагоги из ОмГТУ. Между школой, ОмГТУ и предприятием «Полёт» заключен договор, благодаря которому ученики могут получить целевые направления, окончить технический университет и пойти работать на предприятие.
Добавим, что до конца 2021 года ПО «Полёт» перенесёт производство ракеты-носителя «Ангара». Для дальнейшей работы потребуются молодые специалисты, которые обучены технологиям ракетно-космической промышленности.
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