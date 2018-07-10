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Новые школьные автобусы появились в Приморье
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Новые школьные автобусы появились в Приморье 

АиФ-Владивосток 6 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
По поручению главы региона, Андрея Тарасенко, инвесторы Приморского края обеспечили сёла Приморья новыми школьными автобусами.
«Четыре машины, вместимостью 35 человек, уехали в школу имени Крушанова в селе Михайловка, школу Каменушка Уссурийского городского округа, также новый автобус подарили детско-юношеской спортивной школе «Патриот», которая находится в посёлке Кировский», — рассказали в краевом департаменте образования и науки.
Новые автобусы соответствуют всем требованиям ГОСТа, а также оборудованы системой ГЛОНАСС.
Главными спонсорами покупки нового транспорта для школьников выступили группа компаний «Русагро», а также предприятия системы «Транснефть».
Отметим,.
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