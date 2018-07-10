Новые школьные автобусы появились в Приморье

«Четыре машины, вместимостью 35 человек, уехали в школу имени Крушанова в селе Михайловка, школу Каменушка Уссурийского городского округа, также новый автобус подарили детско-юношеской спортивной школе «Патриот», которая находится в посёлке Кировский», — рассказали в краевом департаменте образования и науки.

Новые автобусы соответствуют всем требованиям ГОСТа, а также оборудованы системой ГЛОНАСС.

Отметим,.