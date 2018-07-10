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В омской школе откроют «космический» класс
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В омской школе откроют «космический» класс 

Омск Здесь 6 часов назад
Фото: Омск Здесь
Для учеников одной из городских школ разработали специальный учебный план. Успешно пройдя обучение по нему, ребята смогут поступить в профильный вуз, а после его окончания — устроиться на предприятия. В школе № 118 продолжается набор в ракетно-космический класс, где старшеклассники получают образование по программе «Школа — вуз — предприятие».
Набор 10-классников продолжится до конца лета, всего класс рассчитан на 25 учеников. Уже зачислили 23 человека. Ученики получат больше часов математики, физики, информатики, также у них будут занятия по робототехнике. Часть уроков для старшеклассников будут вести педагоги ОмГТУ.
Отметим, что между школой, вузом и ПО «Полет» заключен договор, по которому ученики этого класса, успешно сдав ЕГЭ, могут получить целевые направления, окончить технический университет и пойти работать на предприятие. К слову, до конца 2021 года сюда полностью перенесут производство ракеты-носителя «Ангара» и для работы потребуются молодые специалисты.
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