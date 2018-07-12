Вице-губернатор Ирина Майнулова поздравила и вручила дипломы лучшим выпускникам Школы педагогики ДВФУ 

В Уссурийске состоялась торжественная церемония вречения дипломов с отличием выпускникам Школы педагогики ДВФУ, сообщает PRIMPRESS. С важным событием и завершением учебы выпускников поздравила врио вице-губернатора Приморского края Ирина Мануйлова, которая курируют вопросы развития образования и науки.
врио вице-губернатора Приморского края Ирина Мануйлова
Она вручила документы об образовании лучшим выпускникам этого года, отметив, что сейчас в России начинается реализация нового национального проекта в сфере образования, который включает в себя девять приоритетных направлений в этой области.