В Алтайском крае многодетным семьям помогут собрать детей в школу

На подготовку первоклассника выделят 7,5 тыс. рублей. Кроме того, на каждого школьника ежегодно предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей. Деньги будут потрачены на покупку школьной формы, спортивной одежды, а также канцтоваров.

Рассчитывать на помощь при подготовке ребенка к школе могут все многодетные семьи независимо от уровня доходов. Если в семье есть дети, принятые под опеку, и органы управления образованием уже оказывают помощь, выплата не предусматривается.

За финансовой помощью необходимо обратиться в управление соцзащиты населения, МФЦ по месту жительства.

Заявителю необходимо собрать пакет документов: паспорт, заявление о назначении единовременной выплаты с указанием реквизитов счета, свидетельство о рождении детей, справка о составе семьи, выписку из домовой книги, подтверждающую проживание ребенка с семьей, справку из школы.