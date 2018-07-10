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В Алтайском крае многодетным семьям помогут собрать детей в школу
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В Алтайском крае многодетным семьям помогут собрать детей в школу 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Многодетным семьям Алтайского края помогут собрать детей в школу, сообщает Минтрудсоцзащиты.
На подготовку первоклассника выделят 7,5 тыс. рублей. Кроме того, на каждого школьника ежегодно предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей. Деньги будут потрачены на покупку школьной формы, спортивной одежды, а также канцтоваров.
Рассчитывать на помощь при подготовке ребенка к школе могут все многодетные семьи независимо от уровня доходов. Если в семье есть дети, принятые под опеку, и органы управления образованием уже оказывают помощь, выплата не предусматривается.
За финансовой помощью необходимо обратиться в управление соцзащиты населения, МФЦ по месту жительства.
Заявителю необходимо собрать пакет документов: паспорт, заявление о назначении единовременной выплаты с указанием реквизитов счета, свидетельство о рождении детей, справка о составе семьи, выписку из домовой книги, подтверждающую проживание ребенка с семьей, справку из школы.
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