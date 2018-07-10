Арктическая магистратура. Ямальские выпускники выбирают ТИУ

В Тюменском индустриальном университете приняли уже 727 заявлений на очную форму обучения от абитуриентов из ХМАО ЯНАО . Интерес к вузу у выпускников северных регионов традиционно высок.

На обучение по программам среднего профессионального образования подано 262 заявления от выпускников школ Югры, 224 — Ямала. На бакалавриат принято 169 заявлений из ХМАО и 72 — ЯНАО.

Одно из преимуществ ТИУ на рынке образовательных услуг — это единая приёмная кампания.

«Абитуриенты Ямала и Югры в любом из трёх филиалов университета в Сургуте , Ноябрьске или Нижневартовске могут подать заявление как на обучение в филиале, так и на обучение в Тюмени . Это очень удобно, — рассказал руководитель приёмной комиссии ТИУ Василий Шитый. — Для иногородних студентов у нас созданы все условия. Общее число мест в общежитиях ТИУ составляет 4,5 тысячи. После зачисления любой иногородний студент может обратиться с заявлением о предоставлении общежития. Возможность проживания в общежитии предусмотрена на все время учебы в вузе. Воспользоваться местом в общежитии абитуриент также может на время вступительных испытаний и подачи документов».

И хотя в последние годы вуз активно расширяет географию абитуриентов, прирастая не только городами России , ближнего и дальнего зарубежья, основной костяк обучающихся составляют жители Тюменской области . Из года в год число студентов из Тюмени, городов и поселков юга Тюменской области, Ямала и Югры составляет не менее 70 процентов от общего числа обучающихся.

Сегодня у абитуриентов есть интерес к так называемым арктическим направлениям подготовки. В рамках задачи «Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ» стратегического проекта «Технополис» Тюменский индустриальный университет приступил к реализации уникальной программы проектной арктической магистратуры. По информации пресс-службы ТИУ, ключевой идеей является формирование проектных команд из магистрантов разных направлений: IT-профиля, геологии, социолого-гуманитарного профиля, которые работают под руководством ведущих исследователей над реальными проектами, направленными на решение проблем освоения территорий и ресурсов Арктики.