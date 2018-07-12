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Росмолодежь: 1,5 млрд рублей выделено на воспитательную работу в вузах в 2018 году
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Росмолодежь: 1,5 млрд рублей выделено на воспитательную работу в вузах в 2018 году 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Вести Калининград
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей выделено в 2018 году на поддержку воспитательной работы в вузах, подчиненных различным министерствам и ведомствам, заявил в четверг на совещании в Совете Федерации глава Росмолодежи Александр Бугаев.
"Мы распределяем субсидию, направленную на поддержку воспитательной работы в вузах, причем не только в вузах, подведомственных Министерству высшего образования и науки РФ, а вузам, подведомственным любым категориям министерств и ведомств — такого в стране до этого момента, к сожалению, не было ", — сказал Бугаев.
"На эту работу в этом году выделено порядка 1,5 млрд рублей", — добавил он.
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