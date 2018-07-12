Росмолодежь: 1,5 млрд рублей выделено на воспитательную работу в вузах в 2018 году

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Около 1,5 млрд рублей выделено в 2018 году на поддержку воспитательной работы в вузах, подчиненных различным министерствам и ведомствам, заявил в четверг на совещании в Совете Федерации глава Росмолодежи Александр Бугаев "Мы распределяем субсидию, направленную на поддержку воспитательной работы в вузах, причем не только в вузах, подведомственных Министерству высшего образования и науки РФ , а вузам, подведомственным любым категориям министерств и ведомств — такого в стране до этого момента, к сожалению, не было ", — сказал Бугаев. "На эту работу в этом году выделено порядка 1,5 млрд рублей", — добавил он.