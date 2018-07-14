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Четыре рязанских вуза получат миллионные гранты от Росмолодежи
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Четыре рязанских вуза получат миллионные гранты от Росмолодежи 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Федеральное агентстве по делам молодежи подвело итоги всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов страны, сообщает пресс-служба Росмолодежи.
Участвовали в конкурсе 380 вузов (2 523 заявки). Каждый проект оценивали три федеральных эксперта. Работа проходила в онлайн режиме на платформе АИС «Молодежь России».
По итогам в числе победителей оказались четыре рязанских вуза:
Рязанский государственный университет имени Есенина» — грант в размере 10 900 000 рублей;Рязанский государственный радиотехнический университет — 6 050 000 рублей;Современный технический университет — 1 500 000 рублей;Рязанский государственный университет имени Павлова — 1 000 000 рублей.
В конкурсе на получение гранта смогли участвовать вузы страны, которые предоставляют проекты по следующим номинациям:
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