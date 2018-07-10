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БФУ и КГТУ завоевали миллионные гранты от Росмолодежи
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БФУ и КГТУ завоевали миллионные гранты от Росмолодежи 

Мой Калининград 10 часов назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Москве в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) состоялось заседание экспертной комиссии.
Определены победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.
«Конкурс впервые проводился в таком формате, так как раньше поддержка для вузов оказывалась только по линии министерства образования и науки РФ. В этом году во Всероссийском конкурсе молодежных проектов смогли принять участия все бюджетные образовательные учреждения высшего образования Россия», — прокомментировал событие руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.
По его словам, на участие в конкурсе подали 2523 заявки от 380 вузов страны. Проекты, по десяти критериям, оценивали 161 эксперт, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня,
10 июля 2018 года, в агентстве по делам молодежи Калининградской области.
Участниками конкурса стали вузы Российской Федерации, которые представили проекты по следующим направлениям: поддержка студенческого самоуправления, поддержка молодежных студенческих инициатив, патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации, наука и инновации, волонтерство и социальное проектирование, студенческий спорт, туризм, культура; искусство и творчество, профессиональные компетенции и предпринимательство, студенческие СМИ, международное сотрудничество, студенческие отряды, педагогические отряды.
Победителями конкурса признаны 1086 проектов от 313 образовательных организаций. Вузы из Калининградской области также получили поддержку: БФУ имени И. Канта выиграл грант в размере 7 млн 200 тысяч рублей, КГТУ — 2 млн 800 тысяч рублей.
Общий размер грантового фонда в 2018 году составил 4,5 млрд рублей.
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