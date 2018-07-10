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Подготовку инженеров в СФУ оценили на международном уровне
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Подготовку инженеров в СФУ оценили на международном уровне 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Преподаватели Сибирского федерального университета приняли участие в XIV Международной конференции CDIO, проходившей в Университете Каназавы (Япония). и рассказали об опыте модернизации инженерного образования в СФУ.
Доцент Института цветных металлов и материаловедения СФУ Александр Арнаутов сделал доклад о преподавании в СФУ естественно-научных дисциплин в формате геймификации и диджитализации. Он представил изменения в образовательном модуле «Инженерный кластер». Изначально это была образовательная онлайн-игра, рассказал Арнаутов, но затем оказалось, что у студентов особые представления об обучении, и для них не проблема соединить онлайн-игры с реальной учебной практикой, создавать в такой форме свои исследовательские проекты. Как рассказал Александр Арнаутов, такой подход вызвал большой интерес у зарубежных коллег.
Доцент Института цветных металлов и материаловедения СФУ Ольга Шубкина рассказала о программе повышения квалификации для педагогов CDIO Technology and Engineering Teaching. Ее главная цель — научить преподавателей учить студентов по-новому. В частности, речь идет о применении активных педагогических технологий, интеграции с преподавателями других дисциплин, использовании медийных программ. Этот опыт был высоко оценен на международном уровне, рассказала Шубкина.
«Реализация проекта CDIO в СФУ ознаменована зарождением культуры изменений. Запустив в 2013 году этот стратегический проект, мы начали перенимать опыт других вузов, учиться стандартам CDIO. Конференция в Японии показала, что СФУ стал частью большого интернационального сообщества, занимающегося ликвидацией кризиса инженерного образования, и теперь мы можем не только быть теми, кто реализует стандарты, но и выйти в активные участники, и вносить что-то своё в саму инициативу», — отметила заместитель директора Департамента проектной деятельности Наталья Гафурова.
Фото: пресс-служба СФУ
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