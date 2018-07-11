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Полномочия РАН будут расширены
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Полномочия РАН будут расширены 

Парламентская газета 11 июля 2018
Фото: WIKIPEDIA.ORG/СИНИЙ ЧУЛОК
Российская академия наук будет заниматься прогнозированием научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также проводить фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны страны и безопасности государства. Соответствующий закон Президента будет вынесен на одобрение Советом Федерации на заседании 13 июля.
Согласно документу, помимо научных задач РАН будет отвечать за популяризацию достижений науки и техники, в том числе за пропаганду научного прогресса среди детей и молодежи. Академия должна будет готовить и представлять в Правительство программу фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, заниматься организацией и координацией фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований.
Закон предоставляет РАН право направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства и проводить по указанным вопросам публичные слушания, а также закрепляет за РАН необходимость информирования МИД России о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности и об иных международных контактах и мероприятиях.
Накануне документ обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, где он был одобрен сенаторами. «Принятие такого закона станет демонстрацией поддержки науки, что будет способствовать прорывному развитию нашей страны», — заявил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
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