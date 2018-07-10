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Во Владивостоке начнут готовить кадры для цифровой экономики
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Во Владивостоке начнут готовить кадры для цифровой экономики 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Во Владивостоке стартует первая в России образовательная программа по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики «Остров 10-21». Она пройдет с 10 по 21 июля.
Цель курса — научить работать в эпоху цифровой экономики. Участвовать в образовательной программе будут более 1 тыс. человек: технологические предприниматели, чиновники, менеджеры, инженеры, сотрудники госкорпораций, технологических компаний, преподаватели вузов, студенты и школьники. В течение 10 дней с 6:00 до 23:00 в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском они смогут прослушать лекции по квантовым технологиям, стратегиям и моделям выхода на мировой рынок, проектированию биометрических оптических сенсоров и другим предметам.
Как сообщили организаторы проекта, участников интенсива выбирали с помощью алгоритмов, учитывающих психотип человека. Таким образом, слушатели курса друг друга дополняют. Сенсорный контроль То, как участники программы будут воспринимать и усваивать информацию, будут фиксировать интеллектуальные сенсоры. Датчики будут фиксировать длительность каждого сердечного цикла.
"Зная график лекций, мы поймем, как участники включаются в работу. С помощью информации, поступающей с датчиков, можно составить полную картину того, как ученик чувствует себя во время лекций, какой уровень стресса испытывает", — сообщили организаторы.
С помощью сенсоров, с учетом среднего уровня стресса всей аудитории и каждого конкретного человека, будет создаваться ежедневная персональная программа для каждого слушателя. Так что участникам проекта надо будет не только обозначить свое присутствие в аудитории, но и показать, что они делают в каждый момент времени. При этом ученики, в зависимости от своих интересов, смогут менять лекции.
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