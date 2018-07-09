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Васильева: Владимир может стать федеральным центром экологического образования детей
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Васильева: Владимир может стать федеральным центром экологического образования детей 

ТАСС 18 часов назад
ВЛАДИМИР, 9 июля. /ТАСС/. Биотехнологический образовательный центр (биоквантум), который создается во Владимире на территории станции юннатов «Патриарший сад», станет уникальной образовательной площадкой, где будут проводиться федеральные мероприятия. Об этом в ходе посещения строящегося биоквантума в понедельник сообщила журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Владимирский биоквантум станет одной из крупнейших в стране биолого-экологической лабораторией, оснащенной самым современным оборудованием. Думаю, что познакомиться с этим опытом будет полезно как педагогам, так и юннатам из других регионов. У Патриаршего сада есть все возможности стать федеральной профильной образовательной площадкой", — сказала она, отметив, что уже в 2018 году биоквантум сможет принять всероссийскую конференцию юннатов.
Биоквантум на территории Патриаршего сада, который планируется открыть осенью 2018 года, включает конгресс-центр площадью почти 800 кв. м для проведения крупных мероприятий, учебный комплекс с лабораториями площадью более 1,6 тыс. кв. м, оранжерею площадью более 221 кв. м и крольчатник с теплицами. Общий объем финансирования проекта составил около 260 млн рублей, большую часть из которых выделил региональный бюджет. Проект поддержали администрация Владимира и "Сбербанк". Еще более 16 млн рублей направлено на закупку оборудования для биоквантума.
Владимирский биоквантум будет оборудован пятью тематическими лабораториями и залом виртуальной реальности, которые позволят юным биологам изучать профильные дисциплины и проводить опыты. В работе центра также будут участвовать ученые опорного вуза региона — Владимирского государственного университета.
"Патриарший сад имеет статус федеральной инновационной площадки Российской академии образования. Здесь разрабатываются образовательные программы, которые будут использоваться для работы с детьми по всей стране. В том числе мы рассчитываем, что эти лаборатории позволят разработать образовательную программу, которую можно будет реализовывать в других регионах", — уточнила ТАСС начальник управления образования администрации Владимира Елена Малик.
В конгресс-центре Патриаршего сада в также планируется открыть первый во Владимире профильный музей археологии, который будет содержать интерактивную экспозицию с точными копиями находок, сделанных на территории Патриаршего сада.
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