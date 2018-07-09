В Москве пройдёт просмотр в академию «Барселоны» на сезон-2018/19

16 июля 2018 года в 10:00 мск BARCA Academy Moscow проведёт просмотр детей в официальную футбольную школу «Барселоны» на сезон-2018/19.

Открытая тренировка состоится на футбольной базе BARCA Academy в Москве и будет проходить под руководством главного тренера российской школы «Барселоны» Жорди Гратакоса Гайолы, тренера с лицензией УЕФА . К просмотру допускаются дети различного уровня подготовки и в возрасте от 3 до 15 лет.

Чтобы попасть на просмотр, необходимо оставить заявку на сайте BARCA Academy Moscow. Количество мест ограничено.