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В Москве пройдёт просмотр в академию «Барселоны» на сезон-2018/19
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В Москве пройдёт просмотр в академию «Барселоны» на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 18 часов назад
16 июля 2018 года в 10:00 мск BARCA Academy Moscow проведёт просмотр детей в официальную футбольную школу «Барселоны» на сезон-2018/19.
Открытая тренировка состоится на футбольной базе BARCA Academy в Москве и будет проходить под руководством главного тренера российской школы «Барселоны» Жорди Гратакоса Гайолы, тренера с лицензией УЕФА. К просмотру допускаются дети различного уровня подготовки и в возрасте от 3 до 15 лет.
Чтобы попасть на просмотр, необходимо оставить заявку на сайте BARCA Academy Moscow. Количество мест ограничено.
Официальная футбольная школа «Барселоны» существует в РФ с 2016 года. Сейчас она насчитывает более 200 воспитанников. Процесс обучения строго регламентирован и контролируется Ла Масией, основной академией «Барселоны», весь процесс обучения проходит по международной методологии клуба. Тренировочный процесс обеспечивают испанские тренеры из школы «Барселоны».
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