Развитие человеческого капитала должность стать приоритетом бюджета, заявил Никонов 

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов после парламентских слушаний по основным направлениям бюджетной политики заявил, что одним из её приоритетов должно стать развитие человеческого капитала».
Депутат выразил обеспокоенность, что в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов темпы роста расходов на образование отстают от прогнозируемой инфляции. «То есть происходит реальное снижение расходов на образование и сокращается их доля в валовом внутреннем продукте. С учётом того, что в Послании президента и майском указе вопросы, связанные с образованием и наукой, отнесены к числу приоритетных, это вызывает очень большое недоумение и естественное желание начать борьбу за изменение бюджетных приоритетов в сторону развития человеческого капитала», — написал Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат отметил, что большинство участвовавших в парламентских слушаниях сошлись во мнении, что представленный проект не позволяет реализовать цели, поставленные в майском указе президента. Среди них, в частности, обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий.