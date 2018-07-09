Развитие человеческого капитала должность стать приоритетом бюджета, заявил Никонов

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов после парламентских слушаний по основным направлениям бюджетной политики заявил, что одним из её приоритетов должно стать развитие человеческого капитала».

Депутат выразил обеспокоенность, что в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов темпы роста расходов на образование отстают от прогнозируемой инфляции. «То есть происходит реальное снижение расходов на образование и сокращается их доля в валовом внутреннем продукте. С учётом того, что в Послании президента и майском указе вопросы, связанные с образованием и наукой, отнесены к числу приоритетных, это вызывает очень большое недоумение и естественное желание начать борьбу за изменение бюджетных приоритетов в сторону развития человеческого капитала», — написал Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.