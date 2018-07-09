Ещё
Развитие человеческого капитала должность стать приоритетом бюджета, заявил Никонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Развитие человеческого капитала должность стать приоритетом бюджета, заявил Никонов 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов после парламентских слушаний по основным направлениям бюджетной политики заявил, что одним из её приоритетов должно стать развитие человеческого капитала».
Депутат выразил обеспокоенность, что в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов темпы роста расходов на образование отстают от прогнозируемой инфляции. «То есть происходит реальное снижение расходов на образование и сокращается их доля в валовом внутреннем продукте. С учётом того, что в Послании президента и майском указе вопросы, связанные с образованием и наукой, отнесены к числу приоритетных, это вызывает очень большое недоумение и естественное желание начать борьбу за изменение бюджетных приоритетов в сторону развития человеческого капитала», — написал Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат отметил, что большинство участвовавших в парламентских слушаниях сошлись во мнении, что представленный проект не позволяет реализовать цели, поставленные в майском указе президента. Среди них, в частности, обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий.
Парламентская газета: последние новости
В Госдуме откроется выставка, посвящённая 100-летию Воронежского государственного университета Голикова: на нацпроект по образованию будет выделено почти 800 млрд рублей Технологии виртуальной реальности начнут использовать в российских школах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза310
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги51
В России отреагировали на уход Джонсона114
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»93
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение