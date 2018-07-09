В Чехии требуют отставки главы минюста за плагиат в дипломных работах

ПРАГА , 9 июл — РИА Новости . Более 2 тысяч подписей собрала за последние два дня в интернете петиция чешскому премьеру Андрею Бабишу за отставку главы минюста Татьяны Малой, которая на минувшей неделе была уличена в плагиате, допущенном в дипломных работах в вузах Братиславы Брно в начале 2000-х годов. Об этом сообщил журналистам автор петиции, один из самых видных юристов страны Петр Безоуска.

Помимо Безоуски, свои подписи под петицией поставили несколько его коллег по законодательному совету при правительстве Чехии , который возглавляет Мала, а также деканы юридических факультетов университетов в Брно и Оломоуце, десятки профессоров республиканских вузов, другие видные представители общественности.

"Петицию подписывают представители практически всех вузов республики, члены Академии наук , студенты и выпускники вузов, которые выступают за чистоту академической работы. Человек, который в силу своей функции является гарантом справедливости в стране, должен быть не только хорошим менеджером, но и безупречным со всех точек зрения человеком", — сказал Безоуска.

На минувшей неделе ряд экспертов сообщил о том, что занявшая пост главы минюста в утвержденном 27 июня президентом Милошем Земаном составе правительства Мала допустила плагиат в своих дипломных работах сначала в университете имени Менделя в Брно, а затем в Панъевропейском университете в Братиславе, списав целые пассажи из материалов своих предшественников и подав их как свои собственные наработки.

Мала сначала называла материалы в СМИ о допущенном плагиате «политическим заказом» против нее и премьера Бабиша. Но после того, как сам Бабиш допустил в воскресенье возможность ее отставки в случае подтверждения обвинений, собрала в понедельник пресс-конференцию для журналистов, на которой подала происшедшее как недоразумение.

Позднее в понедельник 37-летней Малой предстоит защищать свою позицию перед членами парламентской фракции правящего движения ANO, членом которой она является. Кроме того, ряд руководителей других партийных фракций выступили с предложением обсудить ситуацию с главой минюста на специальном заседании конституционно-правового комитета парламента.