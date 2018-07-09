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В Черемушках состоялось закрытие Московской летней смены
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В Черемушках состоялось закрытие Московской летней смены 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Концерт-закрытие Московской летней смены прошел в школе № 2115, который получился торжественным и одновременно трогательным, передает пресс-служба школы района Черемушки.
Всеми отрядами были представлены великолепные творческие номера. Ребята продемонстрировали, чему научились в летней смене. Напомним, участники летней смены посетили множество экскурсий, различные организации: музеи, образовательные и педагогические центры.
«Подробные репортажи за месяц можно увидеть на сайте школы. Спасибо организаторам и педагогам за созданные условия пребывания для детей, а мальчишкам и девчонкам за активное участие и дружбу», — добавляет пресс-служба школы № 2115.
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