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Нижегородский учебный центр ФПС стал лауреатом конкурса «100 Лучших образовательных учреждений»
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Нижегородский учебный центр ФПС стал лауреатом конкурса «100 Лучших образовательных учреждений» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ежегодно Нижегородский учебный центр ФПС реализует более 100 образовательных программ, обучая тысячи сотрудников и работников федеральной противопожарной службы МЧС России, а также гражданское население и специалистов в области обеспечения пожарной безопасности.
В 2018 году Нижегородский учебный центр федеральной противопожарной службы отметил 50-летие. Это старейшее профильное образовательное учреждение МЧС России, основанное в апреле 1968 года к 50-летнему юбилею советской пожарной охраны: именно тогда было принято решение о создании учебного пункта в Горьком.
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