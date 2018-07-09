Нижегородский учебный центр ФПС стал лауреатом конкурса «100 Лучших образовательных учреждений»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ежегодно Нижегородский учебный центр ФПС реализует более 100 образовательных программ, обучая тысячи сотрудников и работников федеральной противопожарной службы МЧС России , а также гражданское население и специалистов в области обеспечения пожарной безопасности.

В 2018 году Нижегородский учебный центр федеральной противопожарной службы отметил 50-летие. Это старейшее профильное образовательное учреждение МЧС России, основанное в апреле 1968 года к 50-летнему юбилею советской пожарной охраны: именно тогда было принято решение о создании учебного пункта в Горьком.