Ещё
Около 1000 выпускников колледжа МФЮА получат сегодня дипломы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 1000 выпускников колледжа МФЮА получат сегодня дипломы 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Сейчас с 11.00 выпускникам колледжа Московского финансово-юридического университета МФЮА вручают дипломы о среднем профессиональном образовании. Мероприятие, как это принято, приходит в главном корпусе университета, который находится в районе Коньково, в аудитории 8.2. Как сообщили в пресс-службе университета, заветные корочки сегодня получат около 1000 ребят!
Счастливчиков с праздником поздравил первый проректор МФЮА Олег Алексеевич Забелин. «У вас сегодня особенный день. Вы получаете дипломы о среднем профессиональном образовании, и это большая ваша заслуга. Сейчас у вас есть профессия, знания, но помните, что время ускоряется и требования растут, и вам всегда будут требоваться новые знания! Я надеюсь, что в МФЮА вы научились главному — умению и желанию учиться, которое будет с вами всегда! Мы гордимся вами, и наши двери всегда открыты для вас!» — сказал Олег Алексеевич.
Затем последовал волнительный момент получения дипломов. Их новоиспеченным специалистам вручали первый проректор Олег Алексеевич Забелин, директор колледжа Людмила Борисовна Шустер, деканы учебных корпусов. Некоторые, особо отличившиеся выпускники, получили грамоты за участие в общественной жизни МФЮА и активную жизненную позицию.
Коньково: последние новости
Ученики школы №1273 освоили профессии секретаря и оператора ЭВМ Африканские полицейские прошли обучение в университете МВД В Москве запустили летний марафон для молодежи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза312
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги52
В России отреагировали на уход Джонсона116
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»93
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение