Около 1000 выпускников колледжа МФЮА получат сегодня дипломы

Сейчас с 11.00 выпускникам колледжа Московского финансово-юридического университета МФЮА вручают дипломы о среднем профессиональном образовании. Мероприятие, как это принято, приходит в главном корпусе университета, который находится в районе Коньково, в аудитории 8.2. Как сообщили в пресс-службе университета, заветные корочки сегодня получат около 1000 ребят!

Счастливчиков с праздником поздравил первый проректор МФЮА Олег Алексеевич Забелин. «У вас сегодня особенный день. Вы получаете дипломы о среднем профессиональном образовании, и это большая ваша заслуга. Сейчас у вас есть профессия, знания, но помните, что время ускоряется и требования растут, и вам всегда будут требоваться новые знания! Я надеюсь, что в МФЮА вы научились главному — умению и желанию учиться, которое будет с вами всегда! Мы гордимся вами, и наши двери всегда открыты для вас!» — сказал Олег Алексеевич.

Затем последовал волнительный момент получения дипломов. Их новоиспеченным специалистам вручали первый проректор Олег Алексеевич Забелин, директор колледжа Людмила Борисовна Шустер, деканы учебных корпусов. Некоторые, особо отличившиеся выпускники, получили грамоты за участие в общественной жизни МФЮА и активную жизненную позицию.