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Петербургские абитуриенты мечтают стать журналистами
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Петербургские абитуриенты мечтают стать журналистами 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет ведет набор на обучение по восьми образовательным программам бакалавриата и специалитета творческой направленности, на бюджетные 62 места было подано 1638 заявлений, еще 783 заявления приняли от желающих поступить на места с оплатой стоимости обучения, сообщает пресс-служба СПбГУ.
Самыми популярными направлениями оказались: «Международная журналистика» — конкурс 46 заявлений на одно бюджетное место, «Журналистика» — 43,4 заявления на место и «Графический дизайн» — 27 заявлений на место.
Также востребованы программы «Художник кино и телевидения», «Дизайн среды», «Журналистика» и «Реставрация» — конкурс по ним составил от 9 до 19 заявлений на место.
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