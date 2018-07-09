Внедрение системы распознавания лиц в школах начнется через четыре месяца

"Я очень надеюсь, что пример такой школы (цифровой) мы сможем показать месяца через четыре… Проект осуществляется в одной из небольших школ, не буду называть ни регионы, ни места, это небольшая школа", — сказала Васильева на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Министр отметила, что безопасность является приоритетом для образовательных учреждений. «Распознавание лиц — это безопасность. На сегодняшний день это самое дешевое средство безопасности. Я думаю, что это должно быть в каждой школе, априори. В рамках проекта это все будет делаться до 2024 года», — заключила Васильева.

Ранее Васильева рассказала, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, программа которых будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов. Она отмечала, что одним из главных направлений работы министерства просвещения станет цифровизация школ.