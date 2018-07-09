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Внедрение системы распознавания лиц в школах начнется через четыре месяца
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Внедрение системы распознавания лиц в школах начнется через четыре месяца 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 9 июл — РИА Новости. Проект цифровизации школ, предполагающий начало работы системы распознавания лиц, будет запущен через четыре месяца, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.
"Я очень надеюсь, что пример такой школы (цифровой) мы сможем показать месяца через четыре… Проект осуществляется в одной из небольших школ, не буду называть ни регионы, ни места, это небольшая школа", — сказала Васильева на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Министр отметила, что безопасность является приоритетом для образовательных учреждений. «Распознавание лиц — это безопасность. На сегодняшний день это самое дешевое средство безопасности. Я думаю, что это должно быть в каждой школе, априори. В рамках проекта это все будет делаться до 2024 года», — заключила Васильева.
Ранее Васильева рассказала, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, программа которых будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов. Она отмечала, что одним из главных направлений работы министерства просвещения станет цифровизация школ.
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