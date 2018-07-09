Номер «Учительской газеты — Москва», посвященный деятельности Межрайонного совета директоров образовательных организаций №33 (директор — Ильичева Ирина, депутат МГД) был презентован на еженедельном селекторе Департамента Образования Москвы.
Темой номера, на фоне проходящего в стране Чемпионата мира по футболу, стало лидерство, а сквозной темой лозунг: «Чемпионами становятся в школе».
Школа № 1409 Хорошевского района получила статус партнера Московского образовательного телеканала в цифровых проектах. Всего 8 московских школ получили этот статус.
Очередной учебный год позади, но это не повод почивать на лаврах, а возможность мобилизовать силы для рывка навстречу новым достижениям.
Ребята убеждены, что их материалы номера покажутся читателям и коллегам не только интересными, но и полезными в реальной жизни.