Сквозная тема номера «Учительской газеты — Москва» — «Чемпионами становятся в школе»

Темой номера, на фоне проходящего в стране Чемпионата мира по футболу, стало лидерство, а сквозной темой лозунг: «Чемпионами становятся в школе».

Школа № 1409 Хорошевского района получила статус партнера Московского образовательного телеканала в цифровых проектах. Всего 8 московских школ получили этот статус.

Очередной учебный год позади, но это не повод почивать на лаврах, а возможность мобилизовать силы для рывка навстречу новым достижениям.

Ребята убеждены, что их материалы номера покажутся читателям и коллегам не только интересными, но и полезными в реальной жизни.