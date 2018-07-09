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Волонтеры из регионов России обменялись опытом по поиску пропавших детей
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Волонтеры из регионов России обменялись опытом по поиску пропавших детей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Второй Всероссийский съезд волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в понедельник собрал в Москве представителей из более чем 45 регионов РФ, в его рамках также состоялась презентация бесплатного онлайн-приложения «Пульс страны» для информирования неравнодушных граждан о необходимости помощи, сообщает пресс-служба центра.
Волонтеры-поисковики из Южно-Сахалинска, Томска, Омска, Краснодара, Хабаровская, Рязани, Красноярска, Мурманска, Липецка, Воронежа, Уфы, Читы, Иркутска, Республики Коми, Хакасии Бурятии, Чечни и других городов и регионов обсудили практические вопросы, с которыми они сталкиваются в ходе проведения поисково-спасательных операций и рассказали о профилактической работе, которую проводят среди детей и школьников, отметили в пресс-службе.
Состоялась на съезде и презентация всероссийской информационной системы для информирования граждан о необходимости помощи «Пульс страны», добавили в центре.
"Приложение разработано для оперативного информирования добровольцев о заявках с просьбой о помощи. Все просьбы о помощи будут собираться в одном удобном приложении. Где бы вы ни были, приложение сообщит вам о новой просьбе о помощи в вашем городе, используя определение вашего местоположения", — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия также прошла презентация программы по обучению волонтеров на базе Российского университета спецназа. Опытные инструкторы научат добровольцев пользоваться спутниковыми телефонами и навигаторами, выживать и оказывать первую помощь при различных ранениях, ориентироваться на местности, также будет проведена специальная подготовка специалистов — водолазов и кинологов, уточнили в пресс-службе.
"Программа по обучению реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Чеченской республикой и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. Первые волонтеры приедут на обучение в Гудермес уже в июле этого года. По прохождении курса им будут выдаваться сертификаты, которые позволят передавать полученный опыт на местах, в регионах России. Продолжительность подготовки составит 14 дней", — рассказал замруководителя Российского университета спецназа Александр Коровин, его слова приводит пресс-служба центра.
Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям создан в декабре 2014 года в рамках реализации указа президента России «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Поиск пропавших детей — не единственное направление работы Национального центра, организация реализует большую программу по лечению тяжелобольных детей из российских регионов, развивает проект «Телемедицина», а также программу по оказанию помощи малоимущим семьям.
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