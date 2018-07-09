Школьники из района Марьино познакомились с 3D-моделированием

Школьники из Марьино — ученики 10-го класса школы № 1357 «На Братиславской» — познакомились с 3D-моделированием. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.

«Пока школьники 11 «Б» класса изучают различные языки программирования, обучающиеся 10 «Б» класса на первой смене инжиниринга в МГТУ имени Н. Э. Баумана познакомились с 3D-моделированием, робототехникой и биотехнологиями. Ребята строят схемы с платами и ходят на экскурсии. На одной из таких экскурсий школьники узнали много нового про картинг», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности школы: sch1357uv.mskobr.ru. (еп)