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Школьники из района Марьино познакомились с 3D-моделированием
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Школьники из района Марьино познакомились с 3D-моделированием 

Управа района Марьино 3 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Школьники из Марьино — ученики 10-го класса школы № 1357 «На Братиславской» — познакомились с 3D-моделированием. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«Пока школьники 11 «Б» класса изучают различные языки программирования, обучающиеся 10 «Б» класса на первой смене инжиниринга в МГТУ имени Н. Э. Баумана познакомились с 3D-моделированием, робототехникой и биотехнологиями. Ребята строят схемы с платами и ходят на экскурсии. На одной из таких экскурсий школьники узнали много нового про картинг», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности школы: sch1357uv.mskobr.ru. (еп)
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