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Две лаборатории по обучению технологиям «интернета вещей» впервые запустят в УрФУ
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Две лаборатории по обучению технологиям «интернета вещей» впервые запустят в УрФУ 

ТАСС 3 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Две образовательные лаборатории по обучению специалистов в области «интернета вещей» впервые откроют в Уральском федеральном университете (УрФУ). Соглашение об этом подписали в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге ректор УрФУ Виктор Кокшаров и директор по корпоративным проектам и взаимодействию с государственными органами власти Samsung Electronics Сергей Певнев, передает корреспондент ТАСС.
"Интернет вещей" — одна из самых современных цифровых технологий, которая может использоваться в разных сегментах, тесно связанных с университетом, — не только промышленности, но и энергетики, транспорта, здравоохранения. Положительное решение компании Samsung об открытии в институте радиоэлектроники и информационных технологий, а также институте естественных наук и математики нашего университета центров компетенций по технологиям «интернета вещей» позволит университету расширить базу проектного обучения, активно внедряемого в университете, сделать следующий шаг в подготовке высококлассных специалистов для цифровой экономики", — сказал Кокшаров.
В пресс-службе вуза также пояснили, что совместная образовательная программа строится на изучении реальных индустриальных кейсов по внедрению технологий «интернета вещей» и создании прототипов устройств, она будет запущена в новом учебном году сразу в двух институтах УрФУ.
"Сейчас мы наблюдаем колоссальный интерес к технологии «интернета вещей», одной из самых перспективных направлений IT. Открывая две лаборатории «IoT Академии Samsung» в УрФУ, компания стремится вместе с ведущим вузом вырастить высококлассных специалистов, имеющих практические знания в востребованной сфере информационных технологий и способных создавать собственные решения и инновации", — отметил Певнев.
Планируется, что к осени компания оборудует две учебные лаборатории наборами для быстрого прототипирования, микрокомпьютерами, применяемыми для решения необходимых задач, и другими высокотехнологичными устройствами.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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