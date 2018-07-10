Две лаборатории по обучению технологиям «интернета вещей» впервые запустят в УрФУ

"Интернет вещей" — одна из самых современных цифровых технологий, которая может использоваться в разных сегментах, тесно связанных с университетом, — не только промышленности, но и энергетики, транспорта, здравоохранения. Положительное решение компании Samsung об открытии в институте радиоэлектроники и информационных технологий, а также институте естественных наук и математики нашего университета центров компетенций по технологиям «интернета вещей» позволит университету расширить базу проектного обучения, активно внедряемого в университете, сделать следующий шаг в подготовке высококлассных специалистов для цифровой экономики", — сказал Кокшаров.

В пресс-службе вуза также пояснили, что совместная образовательная программа строится на изучении реальных индустриальных кейсов по внедрению технологий «интернета вещей» и создании прототипов устройств, она будет запущена в новом учебном году сразу в двух институтах УрФУ.

"Сейчас мы наблюдаем колоссальный интерес к технологии «интернета вещей», одной из самых перспективных направлений IT. Открывая две лаборатории «IoT Академии Samsung» в УрФУ, компания стремится вместе с ведущим вузом вырастить высококлассных специалистов, имеющих практические знания в востребованной сфере информационных технологий и способных создавать собственные решения и инновации", — отметил Певнев.

Планируется, что к осени компания оборудует две учебные лаборатории наборами для быстрого прототипирования, микрокомпьютерами, применяемыми для решения необходимых задач, и другими высокотехнологичными устройствами.