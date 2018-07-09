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На Ямале откроется международная научно-образовательная школа
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На Ямале откроется международная научно-образовательная школа 

Lenta.ru 3 часа назад
В проекте участвуют российские и немецкие ученые из Тюменского и Вестфальского университетов. Об этом сообщили ТАСС в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Студенты смогут набраться опыта полевых исследований и сформировать более глубокое представление об экологических процессах, протекающих в Арктике», — отметили чиновники.
Целью проекта является создание площадки для изучения и освоения студентами из России и Германии новых методов исследования в области почвоведения, экологии, биологии и других наук.
По данным ямальского департамента по науке, в прошлом году российские и иностранные студенты обследовали пострадавшие от пожаров в разные годы участки тундры. А в 2019-м в регионе ожидают прибытия швейцарских студентов, изучающих строительство в вечной мерзлоте, экологию и историю Арктики.
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