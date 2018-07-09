IT и ракетостроение: в Самаре 1800 абитуриентов принесли документы на прием в «Аэрогос»

Многие ребята приехали из других регионов — им предоставят общежитие

Самаре стартовала третья неделя приемной кампании 2018 года. К этому моменту о своем желании учиться в национальном исследовательском университете имени Королева заявили 1800 выпускников.

Специалисты приемной комиссии отмечают, что большая часть абитуриентов, собирающихся учиться на технических специальностях, уже предоставила оригинал аттестата. Среди наиболее востребованных направлений они выделяют фундаментальную информатику и информационные технологии, биотехнические системы и технологии, ракетные комплексы и космонавтику, самолетостроение и наноинженерию.

— Абитуриенты «Аэрогоса» демонстрируют высокий уровень знаний. Аттестаты с отличием предоставили 501 человек, 42 из них по результатам ЕГЭ и с учетом индивидуальных достижений набрали от 270 до 302 баллов на вступительных испытаниях. Среди желающих учиться в Самарском университете также восемь выпускников-стобалльников, — рассказали в Самарском национальном исследовательском университете.

Окончательные списки поступивших в Самарский университет на бюджетные места очной формы обучения станут известны 8 августа (для бакалавров) и 24 августа (для магистрантов).