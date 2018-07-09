Ещё
IT и ракетостроение: в Самаре 1800 абитуриентов принесли документы на прием в «Аэрогос»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

IT и ракетостроение: в Самаре 1800 абитуриентов принесли документы на прием в «Аэрогос» 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
Многие ребята приехали из других регионов — им предоставят общежитие
В Самаре стартовала третья неделя приемной кампании 2018 года. К этому моменту о своем желании учиться в национальном исследовательском университете имени Королева заявили 1800 выпускников.
Специалисты приемной комиссии отмечают, что большая часть абитуриентов, собирающихся учиться на технических специальностях, уже предоставила оригинал аттестата. Среди наиболее востребованных направлений они выделяют фундаментальную информатику и информационные технологии, биотехнические системы и технологии, ракетные комплексы и космонавтику, самолетостроение и наноинженерию.
— Абитуриенты «Аэрогоса» демонстрируют высокий уровень знаний. Аттестаты с отличием предоставили 501 человек, 42 из них по результатам ЕГЭ и с учетом индивидуальных достижений набрали от 270 до 302 баллов на вступительных испытаниях. Среди желающих учиться в Самарском университете также восемь выпускников-стобалльников, — рассказали в Самарском национальном исследовательском университете.
Окончательные списки поступивших в Самарский университет на бюджетные места очной формы обучения станут известны 8 августа (для бакалавров) и 24 августа (для магистрантов).
Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева (Самарский университет, «Аэрогос») — российский образовательный и исследовательский центр в сфере аэрокосмических технологий. В 2018 году количество бюджетных мест для Самарского университета, выделенных Министерством образования и науки РФ, увеличили до 2559. Еще 112 студентов смогут учиться на местах, выделенных Самарской областью.
63.ru: последние новости
В Самарской области для перевозки школьников закупят 41 автобус «Мамы подставляли выпускников»: в Самарской области с ЕГЭ удалили 8 школьников В Самаре начали собирать подписи против повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза312
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги52
В России отреагировали на уход Джонсона116
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»93
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение