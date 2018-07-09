Школьники и студенты Зюзино примут участие в экосубботах

Школьники примут участие в экосубботах в период летних каникул. Проект, стартовавший в январе 2017 года, посвящен Году экологии в России

Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма приглашает школьников и студентов познакомятся с основными экологическими принципами, подходами и стратегиями современности в рамках данного проекта.

Все участникам экосуббот получат соответствующий сертификат. По интересующим вопросам необходимо обращаться на официальную электронную почту центра mgsun@edu.mos.ru.