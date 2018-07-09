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Школьники и студенты Зюзино примут участие в экосубботах
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Школьники и студенты Зюзино примут участие в экосубботах 

Каховка 4 часа назад
Фото: Каховка
Школьники примут участие в экосубботах в период летних каникул. Проект, стартовавший в январе 2017 года, посвящен Году экологии в России.
Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма приглашает школьников и студентов познакомятся с основными экологическими принципами, подходами и стратегиями современности в рамках данного проекта.
Все участникам экосуббот получат соответствующий сертификат. По интересующим вопросам необходимо обращаться на официальную электронную почту центра mgsun@edu.mos.ru.
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