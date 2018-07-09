При Минпросвещения появится главный внештатный психолог

"У нас будет внештатный главный психолог при Минпросвещения. Будут внештатные главные психологи при региональных министерствах. Мы также очень надеемся, что в ближайшее время подготовим новую плеяду психологов, которые придут в школы", — отметила Васильева.

Форум «Территория смыслов» проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он примет шесть тематических смен — «Новые возможности развития студенческих объединений» (27 июня — 3 июля), «Образование будущего» (5-11 июля), «Цифровой мир» (13-19 июля), «Поколение доброй воли» (21-27 июля), «Эффективная политика» (29 июля — 4 августа), «Молодежная команда страны» (6-12 августа). Участниками форума станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны. Организатором форума «Территория смыслов на Клязьме» выступает Росмолодежь.

Цель смены «Образование будущего» — выявить образовательные тренды, которые помогут установить связь педагогов с учениками с учетом нового времени, когда школьники книгам предпочитают планшеты, отвлекаются от уроков на смартфон и игнорируют традиционные форматы обучения, больше увлекаясь учебным видео и приложениям. Итогом работы почти 1000 молодых специалистов образовательной смены станет концепция программы развития социальной вовлеченности для учеников.