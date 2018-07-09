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В районе Марьино откроют центр дополнительного образования для взрослых и детей
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В районе Марьино откроют центр дополнительного образования для взрослых и детей 

Префектура Юго-Восточного административного округа 5 часов назад
Учебный центр дополнительного образования для взрослых и детей построят в 2019 году в районе Марьино по адресу: улица Марьинский парк, корпус 30.
Соответствующее разрешение на строительство выдано Мосгосстройнадзором.
— Здание возведут за счет средств инвестора, — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. — Разрешение на строительство действует до марта 2019 года.
В центре, рассчитанном на 60 учащихся и 16 педагогов, станут обучать и детей, и взрослых. Планируется, что там можно будет научиться декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству, пению и другим направлениям творческой деятельности. Помимо учебных классов в здании предусмотрен актовый зал на 48 мест, гардероб, медпункт с процедурной, административно-хозяйственные и другие помещения. Кроме того, планируется благоустроить и прилегающую территорию, где проложат тротуары, разобьют газоны, обустроят зоны отдыха со скамейками и сделают парковки.
— После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок центра дополнительного образования в Марьине, — пояснил Олег Антосенко. — В них будут участвовать специалисты Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования.
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