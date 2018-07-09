Васильева назвала срок запуска проекта «Российская электронная школа»

Ранее стало известно, что правительство поручило министерству просвещения в срок до IV квартала 2018 года обеспечить функционирование открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа».

"Мы заканчиваем в этом году контентное содержание огромной платформы, которая называется «Российская электронная школа». Это платформа для учителей, делаю ударение, для учителей… Проект осуществляется в одной из небольших школ, не буду называть ни регионы, ни места, это небольшая школа", — сказала Васильева на всероссийском международном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Также она отметила, что эта платформа, на которой учителя смогут найти не только медиаметериалы для себя, «но также творить сами, выкладывать уроки сами при экспертной оценке». «Экспертная оценка будет, она обязательно будет, но главное, что это ваше», — заключила Васильева.

Ранее Васильева рассказала, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, программа которых будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов. Она отмечала, что одним из главных направлений работы министерства просвещения станет цифровизация школ.