Летняя школа РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и МГИМО МИД России закончила свою работу

С 3 июля по 6 июля 2018 года в рамках образовательного проекта «Компетенции поколения Z — карьерный конструктор» факультет международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина совместно с кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России провели летнюю школу «Экологические аспекты устойчивого развития мировой экономики и энергетики». Ведущие профессора и преподаватели РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и МГИМО МИД России прочитали мастер-классы и провели деловые игры и кейсы на актуальные темы мировой энергетической трансформации, осветили проблемы экологической дипломатии и уделили большое внимание мировым экономическим трендам. В лекциях приняли участие более 45 студентов обоих университетов. По окончании курса заместитель заведующего кафедрой стратегического развития ТЭК Губкинского университета Наталия Попадько и заведующий кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России Руслан Алиев вручили слушателям сертификаты о прохождении летней школы. Первый опыт проведения совместной школы оказался успешным и было принято решение о дальнейшем сотрудничестве.