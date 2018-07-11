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Инжиниринговые центры при вузах смогут получать льготные займы на цифровизацию
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Инжиниринговые центры при вузах смогут получать льготные займы на цифровизацию 

ТАСС 11 июля 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Инжиниринговые центры при вузах в 2018 году смогут получать льготные займы на цифровизацию производства. Об этом в среду сообщил замдиректора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
"С этого года будем давать льготные займы в рамках цифровизации производства. Эти займы можно будет направить на приобретение программного обеспечения, на внедрение систем управления производством и другие цели", — сказал он.
Он отметил, что инжиниринговые центры при вузах начали создавать с 2013 года для того, чтобы вовлекать их в национальные проекты и программы. По его словам, сейчас в России работают 60 центров на базе 57 ключевых российских университетов.
"Из того объема заказов, которые они сделали в прошлом году, уже около 80% — это заказы компаний реального сектора [экономики]. То есть промышленности, реальному сектору, бизнесу интересно работать с этими центрами, которые позволяют компетенции, которые есть в вузах, транслировать в реальный сектор [экономики]", — пояснил Матушанский.
В сентябре 2013 года Минобрнауки объявило о начале реализации совместного с Минпромторгом пилотного проекта по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе ведущих технических вузов страны. Для участия вузы готовят и направляют в адрес Минобрнауки стратегическую программу развития центра на срок до пяти лет. В случае победы заявки Минобрнауки предоставляет поддержку развития инжиниринговых центров при вузах — субсидия на два года составляет примерно 100 млн рублей.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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