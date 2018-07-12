В Совете Федерации настаивают на проведении ЕГЭ в «родных» школах

В верхней палате парламента настаивают на проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в «родных» школах. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщила председатель комитета Совета Федерации Зинаида Драгункина

«Почему не сдавать экзамен в «родной» школе? Это вообще вопрос, на который не надо отвечать. Это лихорадка: доставка детей из одной школы в другую», — сказала З. Драгункина.

Основной период ЕГЭ-2018 проходил с 28 мая по 2 июля.