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В Совете Федерации настаивают на проведении ЕГЭ в «родных» школах
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В Совете Федерации настаивают на проведении ЕГЭ в «родных» школах 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: Навигатор образования
В верхней палате парламента настаивают на проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в «родных» школах. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщила председатель комитета Совета Федерации Зинаида Драгункина.
«Почему не сдавать экзамен в «родной» школе? Это вообще вопрос, на который не надо отвечать. Это лихорадка: доставка детей из одной школы в другую», — сказала З. Драгункина.
Основной период ЕГЭ-2018 проходил с 28 мая по 2 июля.
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