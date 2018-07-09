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Около 300 обращений приняла «горячая линия» ОП РФ по вопросам ЕГЭ
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Около 300 обращений приняла «горячая линия» ОП РФ по вопросам ЕГЭ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба палаты.
«Сегодня можно подводить первые итоги. В этом году на линию поступило около 300 обращений, а число сдававших Единый государственный экзамен в 2018 г. насчитывало более 700 тыс. человек. Цифры показывают, что многие проблемы подготовки к экзамену и его проведению сняты. Но все-таки сам факт обращений свидетельствует о необходимости продолжения работы по совершенствованию организации и проведения итогового испытания, повышению качества работы предметных комиссий, анализу критериев проверки части экзамена, предусматривающего развернутый ответ», — рассказала первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.
Уточняется, что содержание обращений в основном связано с процедурой организации экзамена. Сохраняются также жалобы на низкое качество аппаратуры, которая используется на экзаменах по иностранным языкам.
«Причиной многих обращений, связанных с пропуском на экзамен, являются сбои в работе техники. Думается, что руководителям пунктов проведения экзамена необходимо еще до начала испытаний проводить проверку техники, чтобы не создавать неблагоприятной психологической обстановки для участников экзамена», — пояснила Л. Дудова.
Также на «горячую линию» поступили обращения, связанные с работой апелляционных комиссий.
«Большинство этих обращений связано не с работой экспертов, а опять же с незнанием выпускниками правил апелляции. Звонки на «горячую линию» свидетельствуют о том, что до сведения выпускников не было доведено, что на апелляцию подаются только работы, выполненные в чистовом варианте, и только те части экзаменационной работы, которые проверяются экспертами. Замечания в адрес комиссий, связанные с тем, что экспертами не комментируются части контрольно-измерительных материалов с выбором ответа и подлежащие автоматизированной проверке, лишены основания», — подчеркнула Л. Дудова.
Она отметила не поступило ни одной жалобы на задания.
«Это неплохой сигнал. А вот несколько обращений без указания предмета с замечаниями по критериям оценки тестовых ответов были. Следовательно, над этим вопросом предметным комиссиям следует продолжить работу», — отметила общественница.
«Горячая линия» ОП РФ по вопросам ЕГЭ была запущена в начале июня.
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