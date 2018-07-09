Общественная палата получила около 300 жалоб на проведение ЕГЭ

МОСКВА , 9 июл — РИА Новости . Около 300 обращений из девяти регионов РФ поступило на горячую линию Общественной палаты по вопросам ЕГЭ, эти цифры говорят о том, что многие проблемы подготовки к экзамену и его проведению у большинства российских абитуриентов сняты, заявила первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

В 2017 году на горячую линию палаты по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ обратились более 1,5 тысячи россиян.

"В этом году на линию поступило около 300 обращений, а число сдававших Единый государственный экзамен в 2018 году насчитывало более 70 тысяч человек. Цифры показывают, что многие проблемы подготовки к экзамену и его проведению сняты… В этом году на линию обратились представители из всего девяти регионов", — говорит Дудова, слова которой приводит пресс-служба палаты.

По словам общественницы, содержание обращений, как и в прошлые годы, в основном связано с процедурой организации экзамена. Выпускники, в частности, жаловались на сбои в работе техники. По-прежнему сохраняются и жалобы на низкое качество аппаратуры, которая используется на экзаменах по иностранным языкам, отмечают в ОП.

"На отдельных пунктах проведения экзамена были зафиксированы факты передачи ответов, что является грубейшим нарушением правил проведения экзамена. Все материалы, свидетельствующие о таких нарушениях, переданы комиссией в соответствующие инстанции и доведены до сведения Рособрнадзора ", — говорит общественница.

Дудова подчеркнула, что обращения, связанные с подачей заявлений на сдачу экзаменов, получением информации о месте и времени проведения экзамена, порядком подачи апелляций, и другие вопросы организационного характера, поступившие на горячую линию ОП, «свидетельствуют о недостаточно отлаженной работе в регионах по разъяснению этих вопросов на этапе подготовки к экзамену как среди обучающихся, так и среди педагогов».

"Ни одного обращения на горячую линию в этом году не поступило с критикой заданий, и это неплохой сигнал. А вот несколько обращений без указания предмета с замечаниями по критериям оценки тестовых ответов были", — рассказала член ОП РФ.