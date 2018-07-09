Вторая в июле встреча главы управы Геннадия Горожанкина с жителями пройдет в школе на Аргуновской улице

Вторая в текущем месяце встреча главы управы Геннадия Горожанкина с жителями пройдет 18 июля в школе на Аргуновской улице; на ней планируется обсудить состояние и работу предприятий потребительского рынка и услуг на территории Останкинского района. — Начало встречи в 19.00, — уточнили в управе. — Предварительная запись для желающих пообщаться с руководством района не требуется. Напомним, многопрофильная школа № 1220 расположена по адресу ул. Аргуновская, дом 12, корпус 2, строение 1; сбор в актовом зале. (иб)