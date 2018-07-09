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Вторая в июле встреча главы управы Геннадия Горожанкина с жителями пройдет в школе на Аргуновской улице
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Вторая в июле встреча главы управы Геннадия Горожанкина с жителями пройдет в школе на Аргуновской улице 

Управа Останкинского района 6 часов назад
Фото: Управа Останкинского района
Вторая в текущем месяце встреча главы управы Геннадия Горожанкина с жителями пройдет 18 июля в школе на Аргуновской улице; на ней планируется обсудить состояние и работу предприятий потребительского рынка и услуг на территории Останкинского района.
— Начало встречи в 19.00, — уточнили в управе. — Предварительная запись для желающих пообщаться с руководством района не требуется.
Напомним, многопрофильная школа № 1220 расположена по адресу ул. Аргуновская, дом 12, корпус 2, строение 1; сбор в актовом зале. (иб)
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