Технологии виртуальной реальности начнут использовать в российских школах 

Холдинг «Российские космические системы» представил концепцию применения VR-технологий в российской системе образования. О грядущих нововведениях воспитанникам «Сириуса» рассказал заместитель генерального директора компании по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров.
«Технологии виртуальной реальности позволят произвести настоящую революцию в преподавании различных предметов. Сейчас мы ведём проработку внедрения стандарта использования VR-технологии в учебных заведениях и образовательных центрах страны. Мы уже отработали техническую часть и теперь готовы участвовать в практической совместной работе по внедрению технологии в школах и вузах», — приводит слова Нестерова пресс-служба Роскосмоса.
По его словам, проект, получивший название Atlas VR, будет нацелен «на подготовку data scientists — специалистов будущего, способных работать с новыми видами данных».
Проект Atlas VR — это виртуальный мир, который полностью копирует реальный. Рельеф воссоздаётся за счёт сканирования поверхности, высокодетализированный растительный мир «выращивается» по данным съёмки космическими аппаратами, а данные об атмосфере и погоде обновляются через Интернет в онлайн-режиме. Технология позволяет продемонстрировать всю информацию с космических снимков в трёхмерном режиме. При этом можно будет моделировать не только объекты, но и явления, события и процессы. Поэтому Atlas VR можно использовать для обучения основам безопасности жизнедеятельности, считают в Роскосмосе.