Технологии виртуальной реальности начнут использовать в российских школах

Холдинг «Российские космические системы» представил концепцию применения VR-технологий в российской системе образования. О грядущих нововведениях воспитанникам «Сириуса» рассказал заместитель генерального директора компании по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров

«Технологии виртуальной реальности позволят произвести настоящую революцию в преподавании различных предметов. Сейчас мы ведём проработку внедрения стандарта использования VR-технологии в учебных заведениях и образовательных центрах страны. Мы уже отработали техническую часть и теперь готовы участвовать в практической совместной работе по внедрению технологии в школах и вузах», — приводит слова Нестерова пресс-служба Роскосмоса.

По его словам, проект, получивший название Atlas VR, будет нацелен «на подготовку data scientists — специалистов будущего, способных работать с новыми видами данных».