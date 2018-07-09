Объявлен аукцион на строительство новой школы в Дно

Электронный аукцион по выбору подрядчика по строительству новой школы в Дно объявлен сегодня, 9 июля. Соответствующая документация размещена на сайте государственных закупок.

Начальная цена контракта составляет порядка 260 млн рублей. Аукцион завершится 30 июля.

Напомним, проектная документация на строительство школы на 500 мест в Дно прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Новое здание школы будет трехэтажным. Помимо учебных классов, оборудованных современной техникой, в нем будет лингафонный кабинет, классы робототехники и 3D-моделирования, библиотека с двумя читальными залами и доступом в интернет и многое другое.

Кроме того, у образовательного учреждения появится собственный спортивный зал, которого не было в старом здании, и танцевальный зал. Еще одна спортивная площадка разместится на пришкольной территории, где будут предусмотрены игровые и прогулочные зоны для ребят всех возрастов.

Столовая новой школы сможет вместить в себя 250 человек и будет оснащена системой электронного сопровождения питания детей — купить обед школьники смогут с помощью специальной электронной карточки, а родители будут знать, ел ли их ребенок сегодня.

Планируется, что для обеспечения безопасности попасть в здание можно будет только по электронным пропускам, а по всему периметру школы будет установлена система видеонаблюдения.

В целом на строительство образовательного учреждения и покупку оборудования из бюджетов всех уровней будет направлено 350 млн рублей.

Михаила Ведерникова. Школа строится в рамках федеральной программы по созданию новых учебных мест в образовательных учреждениях. Реализация проекта находится на личном контроле врио губернатора Псковской области

Принять учеников школа сможет 1 сентября следующего года.