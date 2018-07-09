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Студенты иностранных вузов начнут получать пенсии по потере кормильца
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Студенты иностранных вузов начнут получать пенсии по потере кормильца 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В Совете Федерации разработали законопроект, уравнивающий в праве на получение пенсии по потере кормильца российских студентов, обучающихся дома и за рубежом, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Как пояснил глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, в прошлом году, работая над «законом о подкидышах», сенаторы задумались о том, почему выплата пенсии по потере кормильца прекращается студенту, который самостоятельно, то есть без направления от государства, поступил и учится в иностранной образовательной организации. «В тот момент мы были не готовы законодательно решить эту проблему, не было достаточно правоприменительной практики», — отметил парламентарий.
По его словам, Конституционный суд РФ своим решением определил, что страховая пенсия по случаю потери кормильца его детям, обучающимся по очной форме обучения, должна выплачиваться всем лицам этой категории, включая и тех, кто обучается очно за границей.
"Пенсия должна выплачиваться независимо от способа поступления абитуриента в иностранные образовательные организации — самостоятельно либо по направлению в соответствии с международными договорами до завершения ими обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет", — заявил сенатор.
Согласно действующему законодательству, пенсия по потере кормильца выплачивается ребенку до совершеннолетия либо до достижения 23 лет, если он получает образование. Для продолжения выплат студент обязан предоставить в органы социального обеспечения правку из вуза о том, что обучается по очной форме.
Предложенный сенаторами законопроект прошел первое чтение в Госдуме и готовится ко второму, основному чтению.
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