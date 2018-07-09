В школах Екатеринбурга появится больше двух тысяч новых мест

Планами по развитию образовательного комплекса поделился замглавы администрации уральской столицы Михаил Матвеев , об этом сообщает в понедельник, 9 июля, «АиФ-Урал»

К 2022 году в школах Кировского района Екатеринбурга появится 2150 новых мест. Об этом рассказал заместитель главы администрации Михаил Матвеев во время инспекции в здании начальной школы гимназии №47.

По словам представителя мэрии, за последние пять леть район показал устойчивый рост рождаемости: на свет появилось 15 тыс. малышей. Через пару лет эти ребята присоединятся к другим школьникам Кировского района, которых уже сейчас насчитывается 20 тысяч. «Если эту проблему не решать, то уже через несколько лет она станет очень острой. На сегодняшний день, например, в гимназии №35, рассчитанной на 750 учеников, проходит обучение свыше полутора тысяч школьников. Та же ситуация и в гимназии №47. Эти школы уже давно работают в две смены. Понимая это, мы приняли решение о строительстве дополнительных школьных зданий», — заявил Михаил Матвеев.