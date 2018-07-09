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В школах Екатеринбурга появится больше двух тысяч новых мест
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В школах Екатеринбурга появится больше двух тысяч новых мест 

АиФ Урал 6 часов назад
Фото: АиФ Урал
Планами по развитию образовательного комплекса поделился замглавы администрации уральской столицы Михаил Матвеев, об этом сообщает в понедельник, 9 июля, «АиФ-Урал».
К 2022 году в школах Кировского района Екатеринбурга появится 2150 новых мест. Об этом рассказал заместитель главы администрации Михаил Матвеев во время инспекции в здании начальной школы гимназии №47.
По словам представителя мэрии, за последние пять леть район показал устойчивый рост рождаемости: на свет появилось 15 тыс. малышей. Через пару лет эти ребята присоединятся к другим школьникам Кировского района, которых уже сейчас насчитывается 20 тысяч. «Если эту проблему не решать, то уже через несколько лет она станет очень острой. На сегодняшний день, например, в гимназии №35, рассчитанной на 750 учеников, проходит обучение свыше полутора тысяч школьников. Та же ситуация и в гимназии №47. Эти школы уже давно работают в две смены. Понимая это, мы приняли решение о строительстве дополнительных школьных зданий», — заявил Михаил Матвеев.
Так, уже разработан проект строительства здания для начальной школы при гимназии №35, объект может появиться уже в следующем году. К 2020 году к гимназии №47 будет сделан пристрой, который сможет вместить 500 учеников начальных классов. Также после решения вопроса о передаче земель на перекрестке улиц Блюхера и Данилы Зверева в собственность муниципалитета мэрия планирует разработать проект школы на 1100 мест. Объект также войдет в состав гимназии №47. Его появление намечено на 2022 год.
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