ННГУ вошёл в топ-10 вузов по уровню зарплат молодых специалистов

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского вошёл в топ-10 лучших вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере экономики и финансов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Казань. Проект «Superjob для студентов» представил рейтинг лучших вузов России 2018 года по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вуз 1–5 лет назад и занятых в сфере «Финансы и экономика». Университет Лобачевского занял 9 место и уверенно вошёл в топ-10 лучших вузов России. Годом ранее ННГУ занимал 11 позицию. Также по результатам рейтинга ННГУ занял 3 место среди региональных вузов, пропустив вперёд только Новосибирск

Средняя зарплата выпускников университета по данному направлению деятельности составляет 68 тыс. руб., увеличившись на 6 тыс. по сравнению с 2017 годом. Две трети выпускников ННГУ трудится в сфере экономики и финансов Нижнего Новгорода.